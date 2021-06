Aussois Aussois Aussois, Savoie Semaine Hawaïenne – Soirée Live Music ! Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Semaine Hawaïenne – Soirée Live Music ! 2021-07-08 20:30:00 20:30:00 – 2021-07-08 La Place La Place du village

Aussois Savoie Aussois

Aussois Savoie Aussois Pour couronner cette semaine Hawaïenne, retrouvons-nous pour une soirée en musique !

20h30: L’orchestre Aussoyen de Ukulele

21h: Adrien Janiak and Friends

21h45: Mother Saturn (Live Trance acoustique)

info@hautemaurienne.com +33 4 79 20 30 80

