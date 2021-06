Aussois Aussois Aussois, Savoie Semaine Hawaïenne – Les obstacles du grand Kahuna ! Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Savoie

2021-07-08 15:00:00

Aussois Savoie Tout apprenti guerrier Hawaïen doit se confronter à un terrible parcours d’obstacle !

Pas besoin d’aller à Hawaï, l’équipe d’animation vous le propose pour la semaine Hawaïenne !

Viser, ramper, s’accrocher, pleins d’obstacles terribles vous attendent ! +33 4 79 20 30 80 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-06-28 par

