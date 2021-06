Aussois Aussois Aussois, Savoie Semaine Hawaïenne – Fabrique ton ukulélé ! Aussois Aussois Catégories d’évènement: Aussois

Semaine Hawaïenne – Fabrique ton ukulélé ! Aussois, 5 juillet 2021-5 juillet 2021, Aussois. Semaine Hawaïenne – Fabrique ton ukulélé ! 2021-07-05 17:30:00 17:30:00 – 2021-07-05 19:00:00 19:00:00 La Place La Place du village

Aussois Savoie A vos outils et à vos talents !

Venez fabriquer votre propre ukulélé, le décorer et surtout apprenez à en jouer oour rejoindre l’Orchestre Aussoyens de Ukulélé !

A partir de 12 ans. info@hautemaurienne.com +33 4 79 20 30 80 https://www.haute-maurienne-vanoise.com/ dernière mise à jour : 2021-06-22 par

Lieu Aussois Adresse La Place La Place du village Ville Aussois