Semaine Hawaienne – Balade Auss'hawaienne ! 2021-07-05 10:00:00 10:00:00 – 2021-07-05 Maison d'Aussois – Office de Tourisme 43 route des Barrages
Aussois Savoie

Aussois Savoie Pour cette semaine Hawaïenne, venez découvrir l’histoire et les anecdotes de ce beau village d’Aussois, tout cela accompagné au doux son du ukulélé !

Balade entre 1 et 2 heures. Accessible à tous dernière mise à jour : 2021-06-22 par

