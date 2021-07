Saint-Maixent-l'École Saint-Maixent-l'École Deux-Sèvres, Saint-Maixent-l'École Semaine Handisport : Match de démonstration et initiation Basket-Fauteuil Saint-Maixent-l’École Saint-Maixent-l'École Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Saint-Maixent-l'École

Semaine Handisport : Match de démonstration et initiation Basket-Fauteuil
2021-07-08 – 2021-07-08

Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres Du 6 au 9 juillet, dans le cadre de la semaine du handisport, venez à la rencontre du sport handicap !

Jeudi 8 juillet, salle Rémy BOUX :

Match de démonstration et initiation Basket-Fauteuil en partenariat avec l’AS Niort Basket

Entrée libre et gratuite

Renseignements : 05/49/76/47/49 +33 5 49 76 47 49 Du 6 au 9 juillet, dans le cadre de la semaine du handisport, venez à la rencontre du sport handicap !

Jeudi 8 juillet, salle Rémy BOUX :

Match de démonstration et initiation Basket-Fauteuil en partenariat avec l’AS Niort Basket

Entrée libre et gratuite

Ville de Saint-Maixent-l'Ecole
dernière mise à jour : 2021-07-05

