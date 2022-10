Semaine Franco Allemande Descartes, 7 novembre 2022, Descartes.

Semaine Franco Allemande

Descartes Indre-et-Loire

2022-11-07 – 2022-11-13

Descartes

Indre-et-Loire

Afin de promouvoir les relations européennes auprès de la jeunesse et plus particulièrement les relations franco -allemandes, le Comité de Jumelages de la Ville de Descartes initie un temps de rencontres culturelles dont la vocation est de jeter un pont entre deux dates mémorielles importantes : le 9 novembre (jour de la chute du mur de Berlin) et le 11 novembre (jour de l’armistice de la guerre de 14-18). Deux évènements qui sont comme le début et la fin d’un livre ouvert au 20ème siècle.

8 rendez-vous culturels exceptionnels, afin de provoquer du débat et renforcer l’esprit critique :

Quatre expositions,

un spectacle théâtral,

une soirée cinéma/débat et repas,

une rencontre conférence (en partenariat avec l’INRAP),

après-midi lectures.

8 rendez-vous culturels exceptionnels :

4 expositions en ville et à la Galerie Effets Secondaires,

théâtre le 9/11 à 20h30 au cinéma,

soirée cinéma/débat le 10/11 à 18h au cinéma et repas,

conférence avec l’INRAP le 8/11 à 20h30 salle du Domino,

lectures le 12/11 au centre culturel à 15h & 18h.

comitejumelagesdescartes@gmail.com +33 6 65 15 36 21

Descartes

dernière mise à jour : 2022-10-18 par