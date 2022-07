Semaine festive et Culturelle de La Réole, 6 juillet 2022, .

Semaine festive et Culturelle de La Réole



2022-07-06 – 2022-07-10

EUR 0 0 La semaine culturelle du Réolais vous propose divers animations:

Mercredi 6/07:

Vide dressing de l’APEFEM à 13h30 et concert Aïla à 18h en partenariat avec La Petite Populaire au Verts Coteaux

Concert au prieuré de « The O city Vipers » à 20h30

Vendredi 8/07:

Cinéma Plein-air au prieuré avec diffusion du film « Cartouche » de Phillipe de Broca à 22h

Samedi 9/07:

Ouverture de la piscine municipale de la Réole Goûter/apéro / dj set buvette et petite restauration organisé par La Petite Populaire

Dimanche 10/07:

RDV à 15 à l’ancien hôtel de ville pour des balades intimes et culturelles à travers la ville pour des groupes de dix.

Une balade ponctuée de cinq rencontres artistiques.Théâtre d’objet -Chant – Marionnette – Danse- Guitare- Théâtre… Organisé par la compagnie des Petites Secousses.

La semaine culturelle du Réolais vous propose divers animations:

Mercredi 6/07:

Vide dressing de l’APEFEM à 13h30 et concert Aïla à 18h en partenariat avec La Petite Populaire au Verts Coteaux

Concert au prieuré de « The O city Vipers » à 20h30

Vendredi 8/07:

Cinéma Plein-air au prieuré avec diffusion du film « Cartouche » de Phillipe de Broca à 22h

Samedi 9/07:

Ouverture de la piscine municipale de la Réole Goûter/apéro / dj set buvette et petite restauration organisé par La Petite Populaire

Dimanche 10/07:

RDV à 15 à l’ancien hôtel de ville pour des balades intimes et culturelles à travers la ville pour des groupes de dix.

Une balade ponctuée de cinq rencontres artistiques.Théâtre d’objet -Chant – Marionnette – Danse- Guitare- Théâtre… Organisé par la compagnie des Petites Secousses.

La semaine culturelle du Réolais vous propose divers animations:

Mercredi 6/07:

Vide dressing de l’APEFEM à 13h30 et concert Aïla à 18h en partenariat avec La Petite Populaire au Verts Coteaux

Concert au prieuré de « The O city Vipers » à 20h30

Vendredi 8/07:

Cinéma Plein-air au prieuré avec diffusion du film « Cartouche » de Phillipe de Broca à 22h

Samedi 9/07:

Ouverture de la piscine municipale de la Réole Goûter/apéro / dj set buvette et petite restauration organisé par La Petite Populaire

Dimanche 10/07:

RDV à 15 à l’ancien hôtel de ville pour des balades intimes et culturelles à travers la ville pour des groupes de dix.

Une balade ponctuée de cinq rencontres artistiques.Théâtre d’objet -Chant – Marionnette – Danse- Guitare- Théâtre… Organisé par la compagnie des Petites Secousses.

Martin Valérie

dernière mise à jour : 2022-06-30 par