Valognes Manche Le cyclotourisme est l’art de voyager à bicyclette, seul, en famille ou en groupe et sans chronomètre. Cette année, ce grand rassemblement aura lieu sur la Presqu’Île du Cotentin, ce sera l’occasion de découvrir ou redécouvrir notre fabuleux territoire…

Le programme est en cours d'élaboration. Le cyclotourisme est l'art de voyager à bicyclette, seul, en famille ou en groupe et sans chronomètre. Cette année, ce grand rassemblement aura lieu sur la Presqu'Île du Cotentin, ce sera l'occasion de découvrir ou redécouvrir notre fabuleux territoire…

webmastersf2020@gmail.com +33 6 32 86 54 02

Le programme est en cours d’élaboration. dernière mise à jour : 2021-05-07 par

