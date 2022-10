Semaine fantastique à la Grange

Semaine fantastique à la Grange



2022-10-24 – 2022-10-28 Lundi

• Dès 10h : décoration du café : tour en forêt, atelier citrouilles

• 10h30-12h30 : atelier photophores en céramique (prix libre)

Mardi

• 10h : Lectures pour enfants de moins de 10 ans (animé par Romane de la médiathèque)

• 14h : QUIZZ Harry Potter tout public (animé par Romane de la médiathèque)

• 20h Projection du film Freaks (1h)

Mercredi

• 15h : Atelier cyanotype : drapons le café de fougères bleues!

• 18h30 : Discussion autour du livre Qui a peur des vieilles?

Jeudi

• 19h30 : Loup Garou géant ! (le jeu)

Vendredi

• 16h-17h : Balade magique : calèche et maquillage en forêt 8€

• 17h : Tour en Batucada, des bonbons ou un sort qui fait du bruit !

• 18h : Présentation de l’exposition par l’artiste Caroline Laforge

• 19h : Soirée surnaturelle : repas d’automne à la chandelle, lectures de contes landais, musique acoustique

• 21h : Soirée déguisée et scène ouverte ! Lundi

