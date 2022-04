Semaine Famille Plus Cabourg Cabourg Catégories d’évènement: Cabourg

Calvados

Semaine Famille Plus Cabourg, 25 avril 2022, Cabourg. Semaine Famille Plus Cabourg

2022-04-25 – 2022-04-29

Cabourg Calvados Les communes labellisées Familles Plus mobilisent leurs réseaux de professionnels des loisirs du tourisme ! Au programme : des offres complètes de séjour, des animations, des activités et de la restauration pour un moment 100% famille ! Les communes labellisées Familles Plus mobilisent leurs réseaux de professionnels des loisirs du tourisme ! Au programme : des offres complètes de séjour, des animations, des activités et de la restauration pour un moment 100% famille ! +33 2 31 06 20 00 Les communes labellisées Familles Plus mobilisent leurs réseaux de professionnels des loisirs du tourisme ! Au programme : des offres complètes de séjour, des animations, des activités et de la restauration pour un moment 100% famille ! Cabourg

dernière mise à jour : 2022-04-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cabourg, Calvados Autres Lieu Cabourg Adresse Ville Cabourg lieuville Cabourg Departement Calvados

Cabourg Cabourg Calvados https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cabourg/

Semaine Famille Plus Cabourg 2022-04-25 was last modified: by Semaine Famille Plus Cabourg Cabourg 25 avril 2022 Cabourg Calvados

Cabourg Calvados