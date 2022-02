Semaine familiale sur la Biodoversité et le Climat avec Climatilt Niort, 22 février 2022, Niort.

Semaine familiale sur la Biodoversité et le Climat avec Climatilt Place Chanzy Centre Du Guesclin Niort

2022-02-22 14:00:00 – 2022-02-24 17:00:00 Place Chanzy Centre Du Guesclin

Niort Deux-Sèvres

Venez découvrir en famille les enjeux écologiques : climat et biodiversité, autour d’ateliers ludiques et participatifs du 22 au 24 février, les après-midis de 14h à 17h au centre du Guesclin à Niort.

Les trois ateliers présentés seront : La Fresque du Climat, La fresque de la Biodiversité, et Inventons nos vies bas carbone.

Petits et grands sont attendus et bienvenus.

Participation libre conscience et place limitées.

Infos et inscriptions sur climatilt.com

+33 6 80 74 07 49

Émilie Grimault

Place Chanzy Centre Du Guesclin Niort

