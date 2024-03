SEMAINE EXTRA POURVU QUE LA MASTICATION NE SOIT PAS LONGUE site du Théâtre en bois Thionville, mercredi 10 avril 2024.

SEMAINE EXTRA POURVU QUE LA MASTICATION NE SOIT PAS LONGUE site du Théâtre en bois Thionville Moselle

Jeudi

En 1999, dans le Bronx, Amadou Diallo, un jeune Guinéen, est tué de 41 balles par des policiers blancs. Son crime ? Avoir voulu sortir sa carte d’identité… S’emparant de ce tragique fait réel, Hakim Bah, auteur et metteur en scène, Juan Ignacio Tula, acrobate, virtuose de la roue Cyr, et Arthur B. Gillette, fondateur du groupe Moriarty, guitariste et compositeur, ont uni leurs talents pour dénoncer les violences policières. Endossant le rôle du narrateur, Hakim Bah balance ses mots comme s’il les rappait, escorté par les nappes électro d’Arthur B. Gillette. Contrepoint singulier et poétique, la roue Cyr semble incarner l’inexorable destin en marche, à moins qu’elle ne dessine les contours d’un monde qui ne tourne plus rond… Une proposition pudique mais puissante, qui montre qu’un récit littéraire et politique peut très bien s’articuler avec une performance de cirque.Tout public

15 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-10 14:30:00

fin : 2024-04-10

site du Théâtre en bois 15 route de Manom

Thionville 57100 Moselle Grand Est infos@nest-theatre.fr

