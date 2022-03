SEMAINE EXTRA- LE BAL LITTÉRAIRE D’AM STRAM GRAM Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville

SEMAINE EXTRA- LE BAL LITTÉRAIRE D’AM STRAM GRAM Thionville, 13 mai 2022, Thionville. SEMAINE EXTRA- LE BAL LITTÉRAIRE D’AM STRAM GRAM Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

2022-05-13 21:00:00 21:00:00 – 2022-05-13 22:30:00 22:30:00 Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom

Thionville Moselle Thionville Moselle Tout public Le principe du Bal Littéraire ? La veille de l’événement, en fonction du lieu où ils sont invités, quatre auteurs constituent une playlist de chansons, à partir desquelles ils vont inventer une histoire. Chaque chapitre de l’histoire se terminera par l’un des titres de la playlist. Le Bal alterne ainsi textes lus et intermèdes musicaux, durant lesquels le public est invité à danser. Et la soirée finit en musique, tous sous la boule à facettes !

Entrée libre sur réservation infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.nest-theatre.fr/ Mary Houdin

Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

dernière mise à jour : 2022-03-19 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME

Détails Catégories d’évènement: Moselle, Thionville Autres Lieu Thionville Adresse Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Ville Thionville lieuville Site du Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville Departement Moselle

Thionville Thionville Moselle https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thionville/

SEMAINE EXTRA- LE BAL LITTÉRAIRE D’AM STRAM GRAM Thionville 2022-05-13 was last modified: by SEMAINE EXTRA- LE BAL LITTÉRAIRE D’AM STRAM GRAM Thionville Thionville 13 mai 2022 Moselle thionville

Thionville Moselle