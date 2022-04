SEMAINE EXTRA- GROS Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

Thionville Moselle Thionville 15 EUR Dans sa cuisine, un homme en tablier prépare un gâteau. Tout en faisant fondre son chocolat, il se raconte. « 2,980kg… 2980 grammes de vie…. né le 2 décembre 1973, à 2h55 à Maisons-Alfort». Auteur associé à la Semaine Extra, Sylvain Levey se livre tout cru dans cet autoportrait en mangeur, entre gourmandise et guerre contre les kilos, jusqu’à la découverte du théâtre. infos@nest-theatre.fr +33 3 82 82 14 92 http://www.nest-theatre.fr/ Théâtre en Bois 15 route de Manom Thionville

