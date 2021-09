Semaine Européenne du Développement Durable Marignane, 19 septembre 2021, Marignane.

Semaine Européenne du Développement Durable 2021-09-19 – 2021-09-24

Marignane Bouches-du-Rhône

La Semaine Européenne du Développement Durable est une manifestation annuelle d’ampleur européenne qui a pour objectif de promouvoir le développement durable et ses enjeux.



A cette occasion, la Ville de Marignane vous propose un large choix d’événements.

Au programme

– En “prime time”, le samedi 18 septembre : La Fédération de voile sera présente et proposera des initiations au cerf-volant, et un atelier handi-kite sur réservation uniquement au 07 83 21 81 55.

Gratuit



– Dimanche 19 septembre : Dépollution et ateliers de sensibilisation sur le site du Jaï, en partenariat avec la Ville de Marignane et les associations KITE13, Les Perles de la Côte Bleue, Wings of the Ocean.

De 10h à 19h : animations écologiques et zéro déchet (tout public)

Gratuit

A partir de 14h et jusque 18h : Dépollution et sensibilisation avec valorisation des déchets, recyclage, biodiversité et actions de dépollution sur le site du Jaï.

Lieu de rendez-vous : spot de kite, à proximité du parking des Garances. Le matériel de ramassage est fourni.



– Du lundi 20 au 24 septembre, à l’espace culturel Saint Exupéry : Projections de films documentaires et films d’animations sur le thème du Développement Durable. Voir programme du cinéma http://saintexupery.datroniconline.fr



– Mardi 21 septembre à 18h30, à l’espace culturel Saint-Exupéry, le Cinéma associatif vous propose la projection d’un film documentaire “La quête du sauvage” suivi d’un débat en présence de l’association Wings of the Ocean, antenne Etang de Berre (https://www.wingsoftheocean.com/letang-de-berre/)

Avec la présence du champion du monde d’apnée Morgan Bourch’Is.

Payant (tarification cinéma)



– Mercredi 22 septembre, à l’espace culturel Saint-Exupéry, le Cinéma associatif proposera deux films d’animation.

A 14h : “La baleine et l’escargote” (public enfants)

Et à 15h15 : “Balades sous les étoiles” (public enfants à partir de 3 ans)

Payant (tarification cinéma)



En parallèle, à 14h : Initiation à la balade longe côte sur le site du Jaï. Manifestation animée par la Fédération de Randonnée. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme sur place ou en ligne : https://www.weezevent.com/escales-patrimoine-marignane-2021

Gratuit



– Jeudi 23 septembre à 18h30, à la médiathèque : Conférence “les bienfaits de la cuisine crue”.

Gratuit



– Vendredi 24 septembre à 18h30, à l’espace culturel Saint-Exupéry, le Cinéma associatif vous propose la projection d’un film documentaire, une avant-première “I am Greta”

Payant (tarification cinéma)



Les conditions sanitaires en vigueur devront être respectées sur tous les temps de sensibilisation, ateliers sur sites, projections cinéma.

Le test PCR, antigénique ou sanitaire sont obligatoires pour toutes participations.

dernière mise à jour : 2021-09-13 par