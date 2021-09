Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Semaine européenne du développement durable 2021 Monistrol-sur-Loire Monistrol-sur-Loire Catégories d’évènement: Haute-Loire

Monistrol-sur-Loire

Semaine européenne du développement durable 2021 Monistrol-sur-Loire, 17 septembre 2021, Monistrol-sur-Loire. Semaine européenne du développement durable 2021 2021-09-17 – 2021-10-09

Monistrol-sur-Loire Haute-Loire Monistrol-sur-Loire La Communauté de communes Marches du Velay Rochebaron s’associe aux acteurs locaux pour proposer aux habitants du territoire un programme d’animations à l’occasion de la Semaine européenne du développement durable. +33 4 71 61 74 34 dernière mise à jour : 2021-09-10 par

Détails Catégories d’évènement: Haute-Loire, Monistrol-sur-Loire Autres Lieu Monistrol-sur-Loire Adresse Ville Monistrol-sur-Loire lieuville 45.28236#4.17885