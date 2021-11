Rémalard en Perche Rémalard en Perche Orne, Rémalard-en-Perche Semaine européenne de réduction des déchets Rémalard en Perche Rémalard en Perche Catégories d’évènement: Orne

Semaine européenne de réduction des déchets

Mardi 23 novembre à 18h : conférence-débat pour tout savoir sur le tri, le recyclage, le traitement des ordures ménagères et son coût…

Mercredi 24 novembre à 14h : atelier en famille : apprendre à fabriquer du papier recyclé ! à partir de 6 ans accompagné d'un adulte.

Mercredi 24 novembre à 11h : "Les Fables de la Poubelle", contes et comptines pour enfants.

Vendredi 26 novembre à 10h30 : atelier adultes : apprendre à fabriquer ses produits ménagers. Pratique !

à la médiathèque "Le Passage" de Rémalard en Perche
en partenariat avec SMIRTOM du Perche Ornais – animations gratuites sur inscription.

mediatheque.remalardenperche@gmail.com +33 2 33 83 65 93 https://mediatheque-remalardenperche.fr/

