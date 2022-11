Semaine européenne de réduction des déchets Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Nantes

Semaine européenne de réduction des déchets Nantes et communes de la métropole, 24 novembre 2022, Nantes. 2022-11-24

Horaire :

Gratuit : oui Tous les ans en novembre, la Semaine européenne de la réduction des déchets (SERD) propose des ateliers et animations pour tester, s’amuser, cuisiner, réparer, réutiliser, fabriquer ou encore composter… Programme du 16 au 30 novembre 2022, à Atlantis St-Herblain, Beaulieu Nantes, La Mano Nantes Nord, La Montagne, Bouguenais et La Chapelle Sur Erdre, à consulter sur metropole.nantes.fr/semaine-reduction-dechets Nantes et communes de la métropole Nantes 44000

Détails Catégories d’évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Nantes et communes de la métropole Adresse . Ville Nantes lieuville Nantes et communes de la métropole Nantes Departement Loire-Atlantique

Nantes et communes de la métropole Nantes Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/nantes/

Semaine européenne de réduction des déchets Nantes et communes de la métropole 2022-11-24 was last modified: by Semaine européenne de réduction des déchets Nantes et communes de la métropole Nantes et communes de la métropole 24 novembre 2022 Nantes Nantes et communes de la métropole Nantes

Nantes Loire-Atlantique