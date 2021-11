Nantes Nantes et communes de la métropole Loire-Atlantique, Nantes Semaine européenne de réduction des déchets Nantes et communes de la métropole Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Gratuit : non Pour la 9e année, Nantes Métropole participe à l’événement européen de la Semaine européenne de réduction des déchets, organisée depuis 2008 à l’initiative du Parlement Européen avec le soutien de l’ADEME, l’agence de la Transition Écologique. Cette année, elle a lieu du 20 au 28 novembre 2021. Nantes Métropole a souhaité mettre l’accent sur le thème du réemploi. Elle va ainsi proposer 60 rendez-vous, 150 animations et ateliers construits et animés par Ecopole et 25 structures et associations de son réseau dans toute la métropole, pour aider chacun à prolonger la durée de vie de ses objets. Ces animations se dérouleront dans 14 communes : Bouguenais, Carquefou, Couëron, La Chapelle-sur-Erdre, Les Sorinières, La Montagne, Mauves-sur-Loire, Nantes (dans 8 quartiers et au sein du Centre commercial Beaulieu), Rezé (avec des animations également organisées par la Maison du développement durable de la Ville), Saint-Aignan-de-GrandLieu, Saint-Herblain (également au Centre commercial Atlantis), Saint-Jean-de-Boiseau, Saint-Sébastien-sur-Loire et Sainte-Luce-sur-Loire. Programme en ligne Nantes et communes de la métropole adresse1} Nantes 44000 https://metropole.nantes.fr/semaine-reduction-dechets#serviceTocEntry0

