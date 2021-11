Pontchâteau Pontchâteau Loire-Atlantique, Pontchateau SEMAINE EUROPÉENNE DE LA RÉDUCTION DES DÉCHETS Pontchâteau Pontchâteau Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Pontchâteau Loire-Atlantique Une semaine d’évènements pour la réduction des déchets.

Ateliers, , disco-soupe, animations, balade ludique et clean walk, visites, repair café… Une semaine d’évènements pour la réduction des déchets.

