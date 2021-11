Semaine Européenne de la Réduction des Déchets – Beaupuy Beaupuy, 20 novembre 2021, Beaupuy.

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets – Beaupuy Beaupuy

2021-11-20 – 2021-11-28

Beaupuy Lot-et-Garonne Beaupuy

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets revient en Val de Garonne !

Une semaine avec :

– Des animations pour devenir un pro du compost et du tri.

– Des ateliers broyage, pour transformer les déchets du jardin en un petit trésor pour votre potager.

– Des ateliers zéro-déchets pour petits et grands.

Retrouvez-nous à Beaupuy, Clairac, Escassefort, Fourques-sur-Garonne, Marmande, Tonneins et Sainte-Bazeille.

– Programme complet disponible prochainement.

– Événement soutenu par la Région Nouvelle-Aquitaine.

Semaine Européenne de la Réduction des Déchets.

Beaupuy

