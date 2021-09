La Feuillée La Feuillée Finistère, La Feuillée Semaine européenne de la mobilité La Feuillée La Feuillée Catégories d’évènement: Finistère

La Feuillée Finistère La Feuillée Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, des animations pour se remettre au vélo sont organisées pour les habitants :

– Mardi 21 septembre, de 14h à 16h, balade accompagnée en vélo à assistance électrique autour de La Feuillée et Brennilis.

Sur inscriptions : www.lesmontsdarree.bzh ou au 02 98 26 43 99

