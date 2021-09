Aramon Aramon Aramon, Gard Semaine Européenne de la Mobilité Durable – Baptême de l’autostop sécurisé Aramon Aramon Catégories d’évènement: Aramon

Gard

Semaine Européenne de la Mobilité Durable – Baptême de l’autostop sécurisé Aramon, 18 septembre 2021, Aramon. Semaine Européenne de la Mobilité Durable – Baptême de l’autostop sécurisé 2021-09-18 – 2021-09-18 Départ devant la police municipale (arrêt de bus) Avenue Jean Moulin

Aramon Gard Aramon Baptême de l’autostop sécurisé et organisé avec le Rézo pouce qui vous permet de vous déplacer en mode “quand je veux, où je veux !”. Il suffit de s’inscrire, sur rézopouce.fr ou en mairie pour intégrer un réseau serein et une communauté toujours partante dernière mise à jour : 2021-09-13 par

Détails Catégories d’évènement: Aramon, Gard Autres Lieu Aramon Adresse Départ devant la police municipale (arrêt de bus) Avenue Jean Moulin Ville Aramon lieuville 43.89592#4.67964