Brasparts Finistère Brasparts Dans le cadre de la Semaine européenne de la mobilité, des animations pour se remettre au vélo sont organisées pour les habitants :

– Mercredi 22 septembre, de 14h à 17h, atelier de réparation de vélo à Brasparts, animé par Sean Bambury.

Sur inscriptions : www.lesmontsdarree.bzh ou au 02 98 26 43 99

