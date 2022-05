SEMAINE EAU EURO-MÉDITERRANÉE-AFRIQUE Montpellier, 29 mai 2022, Montpellier.

SEMAINE EAU EURO-MÉDITERRANÉE-AFRIQUE Montpellier

2022-05-29 – 2022-06-03

Montpellier Hérault

Durant cette semaine montpelliéraine, l’Assemblée scientifique de l’AISH est l’occasion de réunir pendant une semaine une importante communauté scientifique internationale, spécialisée sur le thème de l’eau, et le grand public pour faire dialoguer les chercheurs avec la société dans son ensemble.

La voix sera donnée aux jeunes participants du « Water4Future Ideackathon » pour développer des projets d’entrepreneuriat innovant et les présenter lors d’une finale internationale.

La jeunesse s’exprimera aussi par le vernissage des œuvres artistiques et techniques réalisées avec les scolaires.

Nous encourageons également la participation du grand public à l’occasion d’une conférence interactive en présence de M. Erik Orsenna et d’une exposition de sensibilisation aux enjeux de l’eau réalisée par l’association The Lost Compass.

EXPOSITION AUDIO-VISUELLE UNIQUE:

Venez vous immerger dans les merveilles de l’eau douce et ses écosystèmes.

Le Salon du Belvédère accueille sur les toits du Corum, palais des Congrès, une exposition unique sur l’eau et ses enjeux.

CONFÉRENCE DE M. ERIK ORSENNA:

M. Erik Orsenna viendra à Montpellier en sa qualité de président d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) pour une conférence grand public incontournable.

Ce sera l’occasion pour tous de rencontrer et d’échanger avec cet éminent économiste et académicien, spécialiste de la ressource en eau.

WATER4FUTURE JR

“Parler aux plus jeunes et toucher les plus grands”

Le W4F Junior est un kit pédagogique qui propose des ateliers à destination des élèves de primaire sur le thème de la rivière (1er cycle) et du partage de l’eau (2nd cycle). Art, expériences scientifiques et énigmes sont au programme pour créer avec les plus jeunes un projet collectif adapté et original !

Durant cette semaine montpelliéraine, l’Assemblée scientifique de l’AISH est l’occasion de réunir pendant une semaine une importante communauté scientifique internationale, spécialisée sur le thème de l’eau, et le grand public pour faire dialoguer les chercheurs avec la société dans son ensemble.

https://fr.unesco-montpellier.org/manifestations-grand-pulic

Durant cette semaine montpelliéraine, l’Assemblée scientifique de l’AISH est l’occasion de réunir pendant une semaine une importante communauté scientifique internationale, spécialisée sur le thème de l’eau, et le grand public pour faire dialoguer les chercheurs avec la société dans son ensemble.

La voix sera donnée aux jeunes participants du « Water4Future Ideackathon » pour développer des projets d’entrepreneuriat innovant et les présenter lors d’une finale internationale.

La jeunesse s’exprimera aussi par le vernissage des œuvres artistiques et techniques réalisées avec les scolaires.

Nous encourageons également la participation du grand public à l’occasion d’une conférence interactive en présence de M. Erik Orsenna et d’une exposition de sensibilisation aux enjeux de l’eau réalisée par l’association The Lost Compass.

EXPOSITION AUDIO-VISUELLE UNIQUE:

Venez vous immerger dans les merveilles de l’eau douce et ses écosystèmes.

Le Salon du Belvédère accueille sur les toits du Corum, palais des Congrès, une exposition unique sur l’eau et ses enjeux.

CONFÉRENCE DE M. ERIK ORSENNA:

M. Erik Orsenna viendra à Montpellier en sa qualité de président d’Initiatives pour l’Avenir des Grands Fleuves (IAGF) pour une conférence grand public incontournable.

Ce sera l’occasion pour tous de rencontrer et d’échanger avec cet éminent économiste et académicien, spécialiste de la ressource en eau.

WATER4FUTURE JR

“Parler aux plus jeunes et toucher les plus grands”

Le W4F Junior est un kit pédagogique qui propose des ateliers à destination des élèves de primaire sur le thème de la rivière (1er cycle) et du partage de l’eau (2nd cycle). Art, expériences scientifiques et énigmes sont au programme pour créer avec les plus jeunes un projet collectif adapté et original !

Montpellier

dernière mise à jour : 2022-04-27 par