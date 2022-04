SEMAINE DU VELO – La Petite Reine à Carantec Carantec, 3 mai 2022, Carantec.

SEMAINE DU VELO – La Petite Reine à Carantec Carantec

2022-05-03 – 2022-05-08

Carantec Finistère Carantec

Avec la collaboration des Associations « A Pied à Vélo » et « Amicyclette » ainsi que les organisateurs de l’Essor Breton, plusieurs évènements sont proposés entre le 3 et 8 mai, à Carantec.

̀ : l’Association Amicyclette revient à Carantec et propose aux personnes, qui ne peuvent pas beaucoup se déplacer, une balade à l’Île Callot, autour du Clouët, de Pen al Lann et à divers endroits de la commune. Inscriptions à accueil@ville-carantec.com / 02 98 67 00 30

̀ : P’tit Essor Breton, course cycliste dans Carantec réservée aux enfants de 5 à 8 ans des deux écoles. (Le parcours en photo). Venez nombreux assister à la parade cycliste des enfants de la commune.

̀ : Arrivée de la première étape de l’Essor Breton à Carantec, rue des Français Libres. 5 tours de circuit autour de Kerdanet, Kernus, Kerhallic, Kérinec, Kerlouquet. Circulation perturbée entre 16h et 17h. (Parcours en photo)

.

– : De nombreuses activités proposées autour du vélo avec l’association « à Pied à vélo » et le conseil municipal des enfants. (Affiche en photo)

: Au ciné étoile, projection du film « Why We Cycle » en présence Sébastien Marrec spécialiste en aménagement et Urbanisme à ville de Paris.

accueil@ville-carantec.com +33 2 98 67 00 30

Carantec

