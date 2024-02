Semaine du tourisme – Visite guidée Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace Lapoutroie, vendredi 22 mars 2024.

Semaine du tourisme – Visite guidée Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace Lapoutroie Vendredi 22 mars, 14h00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2024-03-22 14:00

Fin : 2024-03-22 16:00

Dans le cadre de la « semaine des métiers du tourisme » qui a lieu du 18 au 24 mars, le Musée des eaux-de-vie et la Brasserie du Pays Welche vous proposent une visite guidée combinée de 1h30. Vendredi 22 mars, 14h00 1

Dans le cadre de la « semaine des métiers du tourisme » qui a lieu du 18 au 24 mars, le Musée des eaux-de-vie et la Brasserie du Pays Welche vous proposent une visite guidée combinée de 1h30.

Au Musée des Eaux-de-Vie, vous découvrirez l’histoire de la distillation et vous plongerez dans l’univers d’un collectionneur passionné.

En face, à la Brasserie du Pays Welche vous pourrez échanger avec notre brasseur autour de la fabrication de notre bière, la première à bénéficier de la marque « Valeur Parc Naturel Régional » des Ballons des Vosges.

Ces visites se terminent de manière conviviale avec une dégustation. Vous pourrez y découvrir nos produits, venant de notre distillerie familiale.

Rendez-vous à la Brasserie le 22 mars à 14h pour la visite !

Musée des Eaux de Vie Lapoutroie Alsace 85 rue du général dufieux 68500 Lapoutroie Lapoutroie 68650 Haut-Rhin