2022-11-02 – 2022-11-05

Ctes-d’Armor Passionné par le chocolat, Alan Eouzan cultive la création de ces gourmandises comme un art ! Tous les chocolats et les friandises sont élaborés en boutique, afin de garantir des produits artisanaux uniques, réalisés avec passion. Decouvrez le monde du chocolat et les secrets de fabrication.

4 créneaux par jour 14h/15h/16h. Chocolaterie Eouzan 23 Rue Raymond Pellier Paimpol

