Semaine du Tourisme Économique et du Savoir-Faire – Breizh’Uline Plobannalec-Lesconil, 27 octobre 2021, Plobannalec-Lesconil.

Semaine du Tourisme Économique et du Savoir-Faire – Breizh’Uline 2021-10-27 – 2021-10-27

Plobannalec-Lesconil Finistère

Réservation obligatoire. Accès au lien pour la réservation en cliquant dans la rubrique des coordonnées du prestataire : https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/breizhuline-la-spiruline-bigoudene/

Au cœur du Pays Bigouden, sur la commune de Plobannalec-Lesconil, venez à la rencontre de Matthieu Viu, fondateur de Breizh’Uline et découvrez sa ferme de spiruline un peu à part…

Porté par cet amour de la nature, Breizh’uline produit local et emploie local. La spiruline est récoltée, puis transformée sur place, difficile de faire plus frais !

C’est aussi une aventure familiale : c’est cet engagement humain et artisanal qui aboutit à une spiruline de qualité, plus proche de l’environnement et de ses clients.

Lors de la visite Matthieu vous accueillera et vous fera une présentation de son entreprise et de son produit phare : la spiruline. Vous visiterez également la serre avec ses bassins, il vous détaillera la conduite de la culture et vous donnera des explications sur les différentes méthodes de récolte et de transformation. Vous aurez aussi la possibilité d’acheter ses produits à l’issue de la visite.

+33 2 98 82 37 99 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/breizhuline-la-spiruline-bigoudene/

dernière mise à jour : 2021-09-30 par