Tréguennec Finistère Tréguennec Réservation obligatoire. Lien pour la réservation : Accès au lien pour la réservation en cliquant dans la rubrique des coordonnées du prestataire : https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/balades-nature-avec-steven-helias/ Les stigmates de la 2de Guerre Mondiale sont encore bien visibles en baie d’Audierne. À partir du mystérieux concasseur posé en pleine palud, plongez dans cette période de l’Histoire : le mur de l’Atlantique, l’intérêt stratégique du lieu, la construction des infrastructures, la vie autour de cette forteresse de dunes, mais aussi les effets imprévus de la biodiversité. Depuis 2013, la communauté de communes développe une politique volontariste pour la préservation des 1 200 hectares d’espaces naturels qu’elle a en gestion. Propriété du Conservatoire du littoral ou du département du Finistère, ces sites sont valorisés et expliqués par le biais d’un programme de balades et d’ateliers “nature” proposé par Steven Helias, animateur nature de la collectivité. Une manière ludique et pédagogique pour faire passer des messages primordiaux sur la nécessaire préservation de la biodiversité. Indications itinéraire et stationnement :

dernière mise à jour : 2021-09-30

