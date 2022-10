Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Maison Yves Rocher La Gacilly La Gacilly Catégories d’évènement: La Gacilly

Morbihan

Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Maison Yves Rocher La Gacilly, 25 octobre 2022, La Gacilly. Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Maison Yves Rocher

Le Bout du Pont, Le Moulin Maison YVES ROCHER La Gacilly Morbihan Maison YVES ROCHER Le Bout du Pont, Le Moulin

2022-10-25 – 2022-10-30

Maison YVES ROCHER Le Bout du Pont, Le Moulin

La Gacilly

Morbihan La Gacilly Yves rocher, un homme avant d’être une marque dont le village doit sa renommée

internationale. Amoureux des plantes, du bien-être et plus encore de son bourg natal, Yves Rocher, c’est un destin hors du commun dont profite La Gacilly grâce aux infrastructures développées par la marque. Venez découvrir cette incroyable histoire à la Maison Yves Rocher et faîtes un saut au cœur de la marque avec la visite inédite de l’herbier (uniquement le jeudi après-midi).

Du Mardi au Dimanche.

Visite du musée Yves Rocher à 10h et 14h et visite de l’herbier uniquement le jeudi à 15h.

Renseignements auprès de vos offices de tourisme.

Réservation via la plateforme web : semaine-tourisme-economique.bzh +33 2 99 08 21 75 Maison YVES ROCHER Le Bout du Pont, Le Moulin La Gacilly

dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Catégories d’évènement: La Gacilly, Morbihan Autres Lieu La Gacilly Adresse La Gacilly Morbihan Maison YVES ROCHER Le Bout du Pont, Le Moulin Ville La Gacilly lieuville Maison YVES ROCHER Le Bout du Pont, Le Moulin La Gacilly Departement Morbihan

La Gacilly La Gacilly Morbihan https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-gacilly/

Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Maison Yves Rocher La Gacilly 2022-10-25 was last modified: by Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Maison Yves Rocher La Gacilly La Gacilly 25 octobre 2022 la Gacilly Le Bout du Pont Le Moulin Maison YVES ROCHER La Gacilly Morbihan morbihan

La Gacilly Morbihan