Semaine du Tourisme économique et des savoirs faire – Atelier Maud Lelièvre

28 Rue du Relais Postal Atelier Maud Lelièvre Beignon Morbihan

2022-10-25 – 2022-10-29

2022-10-25 – 2022-10-29

Morbihan Beignon Entrouvrir la porte de l’atelier de Maud, céramiste à La Gacilly, c’est découvrir ce

qu’il se passe lorsque la terre n’est encore que « gadoue ». Vous aurez la chance d’assister à une démonstration de tournage et l’un d’entre vous pourra s’initier à cet art qui demande patience et agilité.

Du mardi au samedi à 15h durant les deux semaines de l’évènement.

Réservation 15j avant les sessions.

Tarif unique : 2,50€. Gratuit pour les – de 18 ans et demandeurs d’emploi.

Renseignements auprès de vos offices de tourisme.

Réservation via la plateforme web : semaine-tourisme-economique.bzh Atelier Maud Lelièvre 28 Rue du Relais Postal Beignon

