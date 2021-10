Pluguffan Pluguffan Finistère, Pluguffan Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – Ypréma Pluguffan Pluguffan Catégories d’évènement: Finistère

Pluguffan

Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – Ypréma Pluguffan, 25 octobre 2021, Pluguffan. Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – Ypréma 2021-10-25 – 2021-10-29 Pluguffan 27 Rue de Bel-Air

Pluguffan Finistère La société Yprema se positionne en leader dans la transformation des matériaux de déconstruction.

Elle sélectionne, valorise et recycle les déconstructions pour livrer un produit fini aux entreprises. Ce savoir-faire permet à Yprema de proposer des solutions d’avenir tout en innovant dans le cadre de l’économie circulaire. ♦ Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/evenements/ (puis dans le menu déroulant “Destination” choisir “Office de Tourisme de Quimper Cornouaille”)

♦ La visite aura lieu sous réserve de 5 personnes minimum inscrites.

♦ Durée de la visite : 45 min

♦ Visite non-accessible aux personnes à mobilité réduite

dernière mise à jour : 2021-10-19

