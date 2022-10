Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Voiles et Traditions Paimpol Paimpol Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Paimpol

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Voiles et Traditions

Quai Dayot Rue du Four à Chaux Paimpol

Quai Dayot Rue du Four à Chaux Paimpol Ctes-d’Armor Rue du Four à Chaux Quai Dayot

2022-11-04 – 2022-11-06

Rue du Four à Chaux Quai Dayot

Paimpol

Visite du chantier de la Mouette, ancien coquillier à voile classé monument historique en début de restauration dans notre hangar. Les visiteurs pourront discuter avec les porteurs du projet et un charpentier de marine. Horaires des visites : vendredi 4 novembre : à 14h – 14h30 – 15h – 15h30. Samedi 5 et 6 novembre : à 10h – 10h30 – 11h – 11h30 / 14h – 14h30 – 15h – 15h30. Durée des visites : 20 min.

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Voiles et Traditions Paimpol 2022-11-04 was last modified: by Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Voiles et Traditions Paimpol Paimpol 4 novembre 2022 Ctes-d'Armor paimpol Quai Dayot Rue du Four à Chaux Paimpol Ctes-d'Armor

