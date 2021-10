Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Semaine du tourisme économique et des Savoir-faire – Visite d’une ferme laitière Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Depuis 2017 Gaëlle et Yannick Cossec gèrent leur exploitation agricole laitière en agriculture biologique située sur la commune de Pouldreuzic. Partez à la découverte de la ferme et découvrez le quotidien des éleveurs ! Au cours de la visite, vous pourrez observer les animaux et apprendre à mieux les connaître. En fin de visite, une dégustation des produits laitiers vous sera proposée.

