Pouldreuzic Pouldreuzic Finistère, Pouldreuzic Semaine du tourisme économique et des Savoir-faire – Visite du Camping des peupliers*** – L’écologie au quotidien Pouldreuzic Pouldreuzic Catégories d’évènement: Finistère

Pouldreuzic

Semaine du tourisme économique et des Savoir-faire – Visite du Camping des peupliers*** – L’écologie au quotidien Pouldreuzic, 27 octobre 2021, Pouldreuzic. Semaine du tourisme économique et des Savoir-faire – Visite du Camping des peupliers*** – L’écologie au quotidien 2021-10-27 – 2021-10-27

Pouldreuzic Finistère Julien et Annouchka vous accueillent au sein d’un camping géré dans le souci du respect de l’environnement. Depuis plusieurs années, ces jeunes entrepreneurs travaillent activement pour limiter au maximum l’impact environnemental de l’activité touristique. Espaces verts, gestion des déchets, maîtrise de la consommation d’eau … vous découvrirez tous les aspects de la gestion d’un camping éco responsable. Une visite pour mieux appréhender la notion de tourisme durable et responsable au sein d’un des 191 hébergements touristiques récompensés par l’Ecolabel (seul label écologique officiel européen). Le plus : Le camping, en partenariat avec l’association Bête de scène, accueille des animaux maltraités,abandonnés ou simplement réformés de l’élevage et les hébergent dans leurs champs jusqu’à l’adoption. +33 2 98 91 45 15 https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/camping-des-peuplier-lecologie-au-quotidien/ Julien et Annouchka vous accueillent au sein d’un camping géré dans le souci du respect de l’environnement. Depuis plusieurs années, ces jeunes entrepreneurs travaillent activement pour limiter au maximum l’impact environnemental de l’activité touristique. Espaces verts, gestion des déchets, maîtrise de la consommation d’eau … vous découvrirez tous les aspects de la gestion d’un camping éco responsable. Une visite pour mieux appréhender la notion de tourisme durable et responsable au sein d’un des 191 hébergements touristiques récompensés par l’Ecolabel (seul label écologique officiel européen). Le plus : Le camping, en partenariat avec l’association Bête de scène, accueille des animaux maltraités,abandonnés ou simplement réformés de l’élevage et les hébergent dans leurs champs jusqu’à l’adoption. dernière mise à jour : 2021-10-01 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pouldreuzic Autres Lieu Pouldreuzic Adresse Ville Pouldreuzic lieuville 47.96757#-4.36677