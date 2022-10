Semaine du tourisme économique et des savoir-faire Lannion Lannion Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor L’objectif de la Semaine du Tourisme Économique et des savoir-faire est de permettre au grand public, habitants du territoire et visiteurs, de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations. Pour la deuxième édition de cet évènement, c’est 21 entreprises qui ouvriront leurs portes sur le territoire de l’Office de Tourisme Côte de Granit Rose. Vous pourrez ainsi pousser les portes de : – Jutta Behr-Schaeidt Bijoux à Lannion

– IMPRAM à Cavan

– Météo France – Centre de météorologie spatiale de Lannion

– La distillerie Warenghem pour la visite classic de la distillerie et pour une visite autour de la pomme

– Ys Paris à Tréguier

– Valorys à Pluzunet

– La distillerie Ar Roc’h à La Roche-Jaudy

– Pragmatic à Pleumeur-Bodou

– Endro à Lannion

– Bord à Bord à Plestin-les-Grèves

– David Ollivier – Tapissier décorateur à Tréguier

– Le relieur du château à Tréguier

– La Cité des Télécoms à Pleumeur-Bodou

– Tringaboat à Lannion

– Ty Coat Construction à PLestin-les-Grèves

– Dolmen et Potager à Trévou-Tréguignec

– La Forge de la chouette à Cavan

– L’objeterie et la recyclerie de Lannion

– RMA (rénovation de moteurs anciens) à Trégastel

– Porcelaine & Cie à Lannion

– Ailes Marines à Lézardrieux +33 2 96 05 60 70 https://semaine-tourisme-economique.bzh/destinations/cote-de-granit-rose-lannion/ Lannion

