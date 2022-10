Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Huitres Lemoigne Ploubazlanec Ploubazlanec Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Ploubazlanec A travers la visite de l’établissement vous découvrirez l’ostréiculture. Les différentes étapes de l’élevage vous seront expliquées : criblage, calibrage, affinage, purification et expédition. Dégustation en fin de visite et de bons conseils pour ouvrir les huîtres et les conserver. Horaires des visites : 10h / 11h / 15h / 16h. Durée des visites : 1/2 heure. Rue du Port Pors-Even Huitres Lemoigne Ploubazlanec

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

