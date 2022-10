Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Guingamp Guingamp Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

2022-10-24 – 2022-11-06

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire

Guingamp

Pour notre plus grand plaisir, entreprises, artisans, exploitations agricoles ont acceptés d'ouvrir exceptionnellement leurs portes à l'occasion de la semaine du tourisme économique et des savoir-faire. C'est une belle opportunité pour (re)visiter son territoire autrement, pour découvrir des savoir-faire qui se transmettent souvent de génération en génération et pour faire de belles rencontres avec des passionnés, amoureux de leur métier, de leur terroir et de leur culture. Une belle occasion de découvrir ou redécouvrir les savoir-faire des entreprises de notre territoire. Découvrez le programme des visites proposées pour cette deuxième édition : Chocolaterie Eouzan à Paimpol – Brasserie Artisanale de Paimpol « La Bonne Humeur » – Dolmen Manufacture à Pabu – Élevage d'épagneuls de Keranlouan à Callac – Les Tisanes de Julia à Kermoroc'h – Voiles et Traditions à Paimpol – Radio Kreiz Breizh à Rostrenen – Breizh Cooking à Paimpol – Dalmard Marine à Paimpol – Cidredrie du Loup à Plouézec – L'ESAT à Plourivo

