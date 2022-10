Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – ESATCo Paimpol Plourivo Plourivo Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Plourivo

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – ESATCo Paimpol Plourivo, 3 novembre 2022, Plourivo. Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – ESATCo Paimpol

10 Chemin Louis Armez ESATCo Paimpol Plourivo Ctes-d’Armor ESATCo Paimpol 10 Chemin Louis Armez

2022-11-03 – 2022-11-03

ESATCo Paimpol 10 Chemin Louis Armez

Plourivo

Ctes-d’Armor Plourivo L’ESATCo Paimpol situé à Plourivo a ouvert ses portes en 2010. Il accompagne 60 personnes en situation de handicap. L’ESAT permet à ses personnes d’exercer une activité professionnelle dans un milieu adapté. 3 activités professionnelles sont proposées : Jardins espaces verts – Maraichage Bio Prestations de services : conditionnement, mise sous pli, entretien des locaux, prestation de services, apiculture. Dans le cadre de cette dernière activité, nous avons créé un partenariat commercial avec LA Cale aux Epices à Paimpol. Créée en 2014, cette société à aujourd’hui 3 boutiques (Paimpol, Vannes et Rennes). Les produits sont conditionnés au sein de l’ESAT. Un laboratoire installé dans les locaux de l’ESAT permet de faire les mélanges et la torréfaction d’épices. Le stockage est aussi géré au sein de l’établissement. La visite de l’ESAT permettra de découvrir l’univers des épices en étant au cœur du laboratoire, de voyager en sillonnant la réserve, de recueillir des anecdotes de voyages, des recettes de cuisine et de respirer des parfums d’ailleurs et des odeurs savoureuses. Une visite des serres de légumes bio et un passage à la vente directe pourra permettre d’envisager la réalisation de mets parfumés et épicés. ESATCo Paimpol 10 Chemin Louis Armez Plourivo

dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor, Plourivo Autres Lieu Plourivo Adresse Plourivo Ctes-d'Armor ESATCo Paimpol 10 Chemin Louis Armez Ville Plourivo lieuville ESATCo Paimpol 10 Chemin Louis Armez Plourivo Departement Ctes-d'Armor

Plourivo Plourivo Ctes-d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/plourivo/

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – ESATCo Paimpol Plourivo 2022-11-03 was last modified: by Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – ESATCo Paimpol Plourivo Plourivo 3 novembre 2022 10 Chemin Louis Armez ESATCo Paimpol Plourivo Ctes-d'Armor Ctes-d'Armor Plourivo

Plourivo Ctes-d'Armor