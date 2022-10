Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Elevage de Kéranlouan Callac Callac Catégories d’évènement: Callac

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Elevage de Kéranlouan Callac, 25 octobre 2022, Callac. Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Elevage de Kéranlouan

Elevage de Kéranlouan Lieu-dit Kervéguen Callac Ctes-d’Armor Lieu-dit Kervéguen Elevage de Kéranlouan

2022-10-25 – 2022-10-25

Lieu-dit Kervéguen Elevage de Kéranlouan

Callac

Ctes-d’Armor Callac Élevage spécialisé dans l’épagneul breton. Élevage et dressage de chiens pour la chasse et la vie à la maison. Visite des reproducteurs, des box, des salles d’accouchement, des maternités et des chiots. Conclusion sur une démonstration de travail de chiots de 2mois. Explication de notre système d’éducation. +33 2 96 43 01 71 https://semaine-tourisme-economique.bzh/ Lieu-dit Kervéguen Elevage de Kéranlouan Callac

