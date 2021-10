Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire Douarnenez, 25 octobre 2021, Douarnenez.

Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire 2021-10-25 – 2021-10-31

Douarnenez Finistère

Une histoire de territoire

L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire est de permettre au grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations.

A Douarnenez, venez découvrir le savoir-faire maritime sous forme de portes ouvertes ou de visites : Ateliers de l’Enfer, Treizour, Anne Marine Sellerie, Le Fil de la Côte, le Port-musée et la visite guidée du Port-Rhu (payant 2.50 €). Pass sanitaire et réservation sur www.douarnenez-tourisme.com

+33 2 98 92 13 35 http://www.douarnenez-tourisme.com/

