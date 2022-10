Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire – Dolmen Manufacture Pabu Pabu Catégories d’évènement: Ctes-d'Armor

Ctes-d’Armor Pabu Plus que centenaire, l’entreprise est une manufacture de vêtements qui fabrique l’intégralité des vêtements de son catalogue sur son site breton. Dolmen conçoit des vêtements en coopération avec ses clients gâce à son activité de modélisme informatisé. Les modèles sont ensuite chargés dans le robot de coupe de tissus. Les pièces de tissus sont ensuite assemblées par piquage (couture traditionnelle avec du fil) ou par soudure pour les tissus PVC. les vêtements sont ensuite « finis » par la pose de fermetures, boutons, ceintures… voire par marquage : broderie, sérigraphie… Le magasin de dolmen est ouvert au public les matins du lundi au vendredi et les après-midi du lundi au jeudi.

Programme de la visite guidée : découverte de la fabrication de vêtements depuis les rouleaux de tissus jusqu’aux finitions, la broderie… Les visiteurs pourront visiter l’atelier et voir travailler des ouvrières dans les métiers de la couture, mais aussi des robots de coupe et de broderie. Le magasin permet de présenter l’étendue des produits fabriqués par l’entreprise d’aujourd’hui et d’hier. Possibilité d’acheter des vêtements ou accessoires à prix d’usine. +33 2 96 43 73 89 https://semaine-tourisme-economique.bzh/ Lieu-dit Rucaer Dolmen Manufacture Pabu

