2022-10-24 15:00:00 – 2022-10-24 15:30:00

Dalmard Marine est un fabricant et distributeur de textile marin. L'entreprise familiale existe depuis 1922 et est aujourd'hui dirigée par la 4ème génération représentée par Maxime Dalmard. La marque est distribuée dans plus de 200 points de ventes en France et dans le monde, mais aussi sur son site internet. Dalmard Marine met un point d'honneur quant à la qualité et à la provenance de ses produits, elle est également engagée en faveur d'une mode plus responsable, c'est la raison pour laquelle vous pouvez découvrir l'atelier depuis mai 2021. Ce projet permet avant tout de réduire l'impact carbone, de proposer à nos clients de nouveaux produits et services. L'entreprise se lance dans le recyclage et la personnalisation de cabans.

