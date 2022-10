Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire Concarneau Concarneau Catégories d’évènement: Concarneau

Finistre

Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire

Concarneau

Trégunc et Elliant Concarneau Finistre

2022-10-22 – 2022-11-04

Finistre La Semaine du Tourisme Économique et des savoir-faire de Bretagne présente sa 2ème édition du 24 octobre au 06 novembre 2022.

L’objectif de cet événement est de permettre au grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations. RESERVATION OBLIGATOIRE VIA LE SITE INTERNET (lien ci-dessous) ou à l’accueil de nos bureaux d’information touristique Tarif :

2,50€ par adulte

gratuit moins de 18 ans et demandeurs d’emplois Au programme sur notre territoire :

Samedi 22 octobre :

Visite de la Cidrerie Les vergers de Trévignon (Trégunc) – De 11h à 12h

Mardi 25 octobre : Visite de la Brasserie Tri Martolod (Concarneau) – De 11h à 12h

Visite de la Conserverie Jean Burel (Concarneau) – De 10h30 à 12h Jeudi 27 octobre :

Visite de la Brasserie Tri Martolod (Concarneau) – De 11h à 12h

Visite de la Conserverie Courtin (Trégunc) – De 11h à 11h45 Vendredi 28 octobre :

Visite de la Brasserie Micro Braz (Trégunc) – De 10h30 à 11h30

Visite de la Conserverie Jean Burel (Concarneau) – De 10h30 à 12h

Visite de la Cidrerie Melenig (Elliant) – De 14h30 à 15h30 Samedi 29 octobre :

Visite de la Cidrerie Les vergers de Trévignon (Trégunc) – De 11h à 12h Mercredi 2 novembre :

Visite de la Brasserie Tri Martolod (Concarneau) – De 11h à 12h

Visite de la Conserverie Jean Burel (Concarneau) – De 10h30 à 12h Jeudi 3 novembre :

Visite de la Brasserie Tri Martolod (Concarneau) – De 11h à 12h Vendredi 4 novembre :

Visite de la Brasserie Micro Braz (Trégunc) – De 10h30 à 11h30

Visite de la Conserverie Jean Burel (Concarneau) – De 10h30 à 12h https://reservation.semaine-tourisme-economique.bzh/fr?_ga=2.203587792.1325635892.1665585040-1690292522.1665585040 Concarneau

Lieu Concarneau Adresse Trégunc et Elliant

