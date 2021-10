Pluguffan Pluguffan Finistère, Pluguffan Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – APF 3 i concept Pluguffan Pluguffan Catégories d’évènement: Finistère

Pluguffan

Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – APF 3 i concept Pluguffan, 25 octobre 2021, Pluguffan. Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire – APF 3 i concept 2021-10-25 – 2021-10-25 Briec 590 Avenue du Pays Glazik

Pluguffan Finistère Pluguffan L’entreprise emploie des personnes en situation de handicap et développe des activités autour de 5 pôles : Communication – Back office – Textile – Industrie – Prestation aux entreprises. Découvrez en avant-première leur production de Furoshiki. ♦ Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/evenements/ (puis dans le menu déroulant “Destination” choisir “Office de Tourisme de Quimper Cornouaille”)

♦ La visite aura lieu sous réserve de 5 personnes minimum inscrites.

♦ Durée de la visite : 1h à 1h30

♦ Âge minimum pour la visite : 18 ans

♦ Accessible aux personnes à mobilité réduite

♦ Pass sanitaire et port du masque obligatoires Accueil L’entreprise emploie des personnes en situation de handicap et développe des activités autour de 5 pôles : Communication – Back office – Textile – Industrie – Prestation aux entreprises. Découvrez en avant-première leur production de Furoshiki. ♦ Réservation obligatoire sur https://semaine-tourisme-economique.bzh/evenements/ (puis dans le menu déroulant “Destination” choisir “Office de Tourisme de Quimper Cornouaille”)

♦ La visite aura lieu sous réserve de 5 personnes minimum inscrites.

♦ Durée de la visite : 1h à 1h30

♦ Âge minimum pour la visite : 18 ans

♦ Accessible aux personnes à mobilité réduite

♦ Pass sanitaire et port du masque obligatoires dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Pluguffan Autres Lieu Pluguffan Adresse Briec 590 Avenue du Pays Glazik Ville Pluguffan lieuville 48.10029#-4.02339