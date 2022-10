Semaine du tourisme économique et des savoir-faire

2022-10-24 – 2022-11-06 La Bretagne met la visite d’entreprise à l’honneur ! Du 24 octobre au 6 novembre prochain aura lieu la 2ème édition de la Semaine du tourisme économique et des savoir-faire. Cet évènement à l’échelle de toute la Bretagne, a pour objectif de faire découvrir au grand public les coulisses des entreprises locales, qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux,…). En Baie de Morlaix, 18 entreprises ont rejoint ce projet innovant, et vont ouvrir leurs portes pour certaines exceptionnellement. À cette occasion, un programme spécial vous a été concocté… De véritables expériences privilégiées à découvrir ! Des visites exceptionnelles vous attendent chez chacune d’entre elles, avec pour dénominateur commun un engagement certain dans des valeurs humaines et durables, et un ancrage fort au territoire :

– CRT Centre de Ressources Techniques de Morlaix

– Aéroport de Morlaix-Ploujean

– HOP! Training by Icare à Morlaix

– Le Télégramme à Morlaix

– Le p’tit imprimeur.bzh à Guerlesquin

– Le Repair à Pleyber-Christ

– Cellaouate à Saint-Martin-des-Champs

– Chantier naval Jézéquel à Saint-Martin-des-Champs

– Voilerie Jeandot à Plouezoc’h

– Seawood Design à Plouigneau

– Tissage de l’Ouest – À L’Aise Breizh à Garlan

– Grain de Sail à Morlaix

– La Maison Le Goff à Saint-Martin-des-Champs

– Confitures 4 Saisons dans les Monts d’Arrée

– Brasserie Da Bep Lec’h à Saint-Martin-des-Champs

– Cidrerie de Cozmezou à Plouégat-Guerrand

– Ferme de Lescinquit à Plouigneau

– Du foin dans les sabots à Guerlesquin Programme complet disponible en ligne : www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/semaine-tourisme-economique-baie-morlaix Réservez en ligne ou dans les Offices de tourisme de la Baie de Morlaix et profitez du tarif unique de 2,50 € par personne et par visite ! informations@tourisme-morlaix.bzh +33 2 98 62 14 94 http://www.baiedemorlaix.bzh/fr/planifier/semaine-tourisme-economique-baie-morlaix dernière mise à jour : 2022-10-06 par

