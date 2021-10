Quimper Quimper Finistère, Quimper Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire 2021 Quimper Quimper Catégories d’évènement: Finistère

Quimper

Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire 2021 Quimper, 25 octobre 2021, Quimper. Semaine du Tourisme Économique et des Savoir-Faire 2021 2021-10-25 – 2021-10-31

Quimper Finistère La Bretagne met la visite d’entreprise à l’honneur ! La Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire présente sa 1ère édition du 25 au 31 octobre 2021. Durant 1 semaine les entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Découvrez les coulisses des professionnels bretons. L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire est de permettre au grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations. Tarif unique : 2,5 € (gratuit pour les moins de 18 ans) infos@quimper-tourisme.bzh +33 2 98 53 04 05 https://semaine-tourisme-economique.bzh/ La Bretagne met la visite d’entreprise à l’honneur ! La Semaine du Tourisme Economique et des Savoir-Faire présente sa 1ère édition du 25 au 31 octobre 2021. Durant 1 semaine les entreprises ouvrent exceptionnellement leurs portes pour vous faire découvrir leur savoir-faire. Découvrez les coulisses des professionnels bretons. L’objectif de la Semaine du Tourisme Economique et des savoir-faire est de permettre au grand public, habitants du territoire et touristes, de (re)découvrir les entreprises locales qui font l’identité du territoire, de toutes tailles et tous secteurs confondus (industriels, artisans, producteurs locaux, sociétés ou organismes territoriaux ou municipaux), lors d’un événement à l’échelle de la Bretagne, en valorisant leur savoir-faire, leurs produits et leurs innovations. Tarif unique : 2,5 € (gratuit pour les moins de 18 ans) dernière mise à jour : 2021-10-19 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimper Autres Lieu Quimper Adresse Ville Quimper lieuville 47.99732#-4.10392