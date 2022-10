Semaine du Tourisme Économique & des Savoir-Faire – Moules de Cornouaille Loctudy Loctudy Catégories d’évènement: Finistre

Finistre Réservation obligatoire. Accès au lien pour la réservation en cliquant dans la rubrique des coordonnées du prestataire : https://www.sportrizer.com/fr/activite/france/moules-de-cornouaille/producteur/decouvrez-les-coulisses-de-l-elevage-de-moules-sur-filieres L’entreprise Moules de Cornouaille a été créée en 2020. Il s’agit d’une exploitation mytilicole :

production de moules de pleine mer, dont l’atelier et le siège social sont situés à Loctudy.

L’élevage est réalisé sur tout le cycle du coquillage : du captage des larves localement jusqu’à la pêche des moules pour commercialisation. Cette visite vous permettra de découvrir les coulisses de l’élevage sur filières par une présentation des

différentes étapes depuis la pose des capteurs de naissains jusqu’au conditionnement traditionnel

ou prêt à cuire pour le plaisir des amatrices et amateurs de moules charnues et iodées. Indications itinéraire et stationnement : L’entreprise est référencée sur Google Maps. Le début de la visite commencera par la présentation de notre navire atelier le Magellan, localisé quai de la coopérative à proximité du ponton SNSM de Loctudy. Pour voir le bateau les visiteurs pourront se garer sur le terre-plein en terre en face du bateau. La seconde partie de la visite se déroulera au local. Les visiteurs pourront se garer sur les places de parking en épi rue des perdrix. +33 2 98 82 37 99 https://www.sportrizer.com/fr/activite/france/moules-de-cornouaille/producteur/decouvrez-les-coulisses-de-l-elevage-de-moules-sur-filieres Loctudy

