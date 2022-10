Semaine du Tourisme Économique & des Savoir-Faire – Huîtres et coquillages Ronan Cariou Combrit Combrit Catégories d’évènement: Combrit

Finistre Réservation obligatoire. Accès au lien pour la réservation en cliquant dans la rubrique des coordonnées du prestataire : https://semaine-tourisme-economique.bzh/events/huitres-et-coquillages-ronan-cariou/ L’ostréiculteur Cariou Ronan est un producteur du Pays Bigouden qui exerce son métier avec passion depuis plus de 40 ans. Ses parcs à huîtres sont situés à Combrit au Haffond, près de l’Île-Tudy. Ses produits ont acquis une excellente réputation dans le Finistère mais également partout en France. Son hall d’activité à Combrit s’étend sur une surface de 250 m², avec des locaux modernes et des équipements performants. Avec 200 m² de bassins couverts, les huîtres conservent leur fraîcheur dans une eau claire. Ses produits ostréicoles sont reconnus pour être d’une qualité irréprochable. Les jeunes huîtres, appelées les juvéniles, proviennent de naissains captés en Vendée, en Charente et en baie d’Arcachon. La durée de l’élevage jusqu’à la commercialisation peut s’étaler sur 3 années, en fonction du site de production et des techniques utilisées. Une huître se nourrit essentiellement de phytoplancton présent dans l’eau de mer. Son travail consiste ensuite à les laver, les trier et les calibrer pour les conditionner en bourriches. La n°3 et la n°4 sont les tailles les plus recherchées au moment des fêtes de fin d’année. L’huître est un aliment faible en calories mais très riche en vitamine B12, en sels minéraux, en iode et en oméga 3. Elle se mange crue au naturel, pour les puristes, ou accompagnée d’un filet de citron. Les recettes d’huîtres chaudes sont également très appréciées. +33 2 98 82 37 99 https://www.sportrizer.com/fr/activite/france/huitres-et-coquillages-ronan-cariou/maritime/visite-des-viviers Combrit

